Markt Kirchheim erhöht Beiträge für Kindergarten St. Vitus in Derndorf

Nachdem der Kirchheimer Marktrat die Beiträge für die Kindertagesstätten Maria Königin und St. Nepomuk angepasst hat, erhöht er nun auch die Benutzungsgebühren für den gemeindlichen Kindergarten St. Vitus in Derndorf. In der neuen Satzung soll auch das Spielgeld bereits im Monatsbeitrag enthalten sein und nicht mehr extra ausgewiesen werden.

Ab 1. September zahlt man etwa bei einer Buchungszeit bis vier Stunden 112 Euro, beim Maximum von neun Stunden 142 Euro pro Monat. 100 Euro davon übernimmt aktuell der Freistaat.

Der Finanzierungsanteil der Gemeinde am Kindergarten beläuft sich auf rund 50 Prozent. So lag das Defizit im vergangenen Jahr bei rund 4000 Euro pro Kitaplatz in Derndorf, wie Kämmerer Dominik Leder ausführte.