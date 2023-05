Metal trifft Banjo: "Void of Animus" präsentieren erstes Album beim Konzert

"Kirchheim rockt" in einer Spezialauflage: Die Band "Void of Animus" präsentiert ihr erstes Album und hat sich für ihr Release-Konzert Verstärkung geholt.

Am Samstag gibt's in Kirchheim etwas auf die Ohren: Die Band "Void of Animus" hat ihr erstes Album herausgebracht und präsentiert es nun in einer Sonderauflage von "Kirchheim rockt" am 6. Mai ab 19 Uhr in der alten TSV-Turnhalle. Mit am Start sind auch andere Bands aus der Region. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine gute Mischung freuen: Leise wird es im Fuggermarkt an diesem Tag auf jeden Fall nicht.

"Void of Animus"-Schlagzeuger Tobias Guggenmos aus Kirchheim verspricht einen "energiegeladenen Abend mit Rock- und Metalmusik aus der Region". "The Essence" ist das erste Album von ihm, Sänger René Müller, Matthias Behringer aus Tussenhausen, Stefan Pschenitza aus Rieden und Bassist Johannes Schultheiß. 2014 hat sich die Band zusammengetan und trifft sich seitdem regelmäßig in Kirchheim zum Proben. Dort wollen die fünf Musiker nun auch ihr erstes Album in der aktuellen Besetzung präsentieren.

"Void of Animus" kombiniert Metal mit ungewöhnlichen Instrumenten

"Void of Animus" will mit Erfindergeist gegen den Mainstream-Metal-Strom schwimmen und setzt dafür auch ungewöhnliche Instrumente ein: Zupfinstrumente wie Banjo oder Tambura, einen Gong oder japanische Taiko-Trommelklänge bettet die Band ein in harten Alternative Metal. So manches mag für "Metaler"-Ohren ungewohnt klingen, aber das ist auch das Ziel: Die fünf Musiker wollen sich mit ihrem ersten Album vom Standard abheben, wie sie betonen.

Zu ihrem Release-Konzert am Samstag holen sie sich musikalische Verstärkung in die TSV-Turnhalle. Neben "Stepfather Fred" werden auch "Red to Grey" und "Troth" mit am Start sein und die TSV-Turnhalle rocken.