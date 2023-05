Musikverein Kirchheim beeindruckt bei Konzert mit Talent und Vielfalt

Plus Beim ersten Jahreskonzert mit der neuen Dirigentin bekommen die Musikerinnen und Musiker in Kirchheim viel Applaus für ihr abwechslungsreiches Programm.

Lust auf Blasmusik – endlich wieder! Die hatten nicht nur die Musikerinnen und Musiker vom Musikverein Kirchheim. Das zahlreiche Publikum in der Turnhalle zeigte mit dem starken Applaus ebenfalls große Lust auf Blasmusik. Diese Jahreskonzert-Premiere mit der neuen Dirigentin Hannah Peter war ein voller Erfolg. Wie viel schöner wäre es jedoch gewesen, hätte das Konzert bereits wieder im altehrwürdigen Zedernsaal vom Fuggerschloss stattfinden können. Aber eventuell demnächst wieder? Bürgermeisterin Susanne Fischer und auch die Musikanten aller Kirchheimer Vereine und deren Gäste geben die Hoffnung nicht auf.

Hier in der Turnhalle hörten sie Werke sehr unterschiedlicher Stilrichtungen. Hannah Peter dirigierte nicht nur ein feuriges Entree mit der "Phoenix Overture" von Benjamin Yeo. Dass durch viele intensive und fleißige Proben der Abend zum Erfolg wurde, das bewiesen die Musikerinnen und Musiker in besonderem Maße mit der "Fantasia" von Ben Haemhouts. Der belgische Komponist hatte mehrere Verstrickungen eingebaut. Die interessanten melodischen und rhythmischen Taktwendungen verlangten höchste Konzentration. Das Publikum lauschte gespannt und spendete anschließend den mehr als wohlverdienten, kräftigen Beifall für dieses großartige Können.