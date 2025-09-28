Icon Menü
Kirchheim: Neue Erstklässler an der Grundschule Kirchheim

Kirchheim

Neue Erstklässler an der Grundschule Kirchheim

In diesem Jahr starteten in Kirchheim 62 neue ABC-Schützen in das neue Schuljahr
Von Magdalena Schalk für Grund- und Mittelschule Kirchheim
    Die Klasse 1a mit der Klassenlehrerin Angela Wiblishauser
    Die Klasse 1a mit der Klassenlehrerin Angela Wiblishauser Foto: Magdalena Schalk
    Die Klasse 1b mit der Klassenlehrerin Ingela Gutser.
    Die Klasse 1b mit der Klassenlehrerin Ingela Gutser. Foto: Magdalena Schalk

    Für 62 Buben und Mädchen hat in Kirchheim heuer das Abenteuer Schule begonnen. Die Klasse 1a wird von Lehrerin Angela Wiblishauser unterrichtet und die Klassenlehrerin der 1b heißt Ingela Gutser.

