Passant findet in Kirchheim eine Leiche im Bach

In einem Bach machte ein Mann einen grausigen Fund. Die Obduktion ergab, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 36-Jährigen handelt.

Seit dem 15. August galt ein 36 Jahre alter Kirchheimer als vermisst. Nun steht fest, dass der Mann tot ist. Ein Passant hatte zuvor eine Leiche in einem Bach in Kirchheim entdeckt. Die Obduktion habe dann zweifelsfrei ergeben, dass es sich um den 26-Jährigen handelt, teilte die Kripo Memmingen am Donnerstag mit.

Der Passant hatte die Leiche bereits am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Kirchheim entdeckt und die Polizei verständigt. Am Mittwoch wurde der Leichnam dann obduziert. "Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergab die Obduktion nicht", teilte die Kriminalpolizei mit.

Die Polizei hatte umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Die Polizei hatte seit Mitte August nach dem 36-Jährigen gesucht, auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Der Mann hatte sich zuletzt in einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage südlich Kirchheim aufgehalten und sei schwer alkoholkrank, hieß es damals. Die Polizei hatte umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, gemeinsam mit der Feuerwehr, auch Suchhunde kamen zum Einsatz.