Kirchheim/Pfaffenhausen

vor 17 Min.

Erntezeit: Die schönsten Wochen im Gartenjahr

Plus Eigentlich sind die Hobbygärtner mit ihren Erträgen zufrieden, aber ein Unwetter hat beträchtlichen Schaden angerichtet.

Von Ulla Gutmann

In den Haus- und Schrebergärten der Region genießen Gärtnerinnen und Gärtner gerade den angenehmsten Teil des Jahres: Es ist Erntezeit. Die Beete sind voller Gemüse und an den Bäumen reift das Obst. Wir haben uns in Kirchheim und Pfaffenhausen umgehört und wollten wissen, wie die Ernte so läuft. Elisabeth Nazarenko ist eigentlich ganz zufrieden mit dem Ertrag aus ihrem Schrebergarten bei Kirchheim: Paprika, Tomaten, Auberginen, Himbeeren, Rote Bete und Karotten sind gut gewachsen. "Nur der Dill wollte nicht so recht gedeihen", sagt sie. Der hätte gut zu den kleinen Snackgurken im Treibhaus gepasst, die sie regelmäßig abernten konnte: „Die muss man pflücken, solange sie klein sind. Lässt man sie zu lange hängen, werden sie hart und schmecken nicht mehr", berichtet die Hobbygärtnerin. Dafür jedoch könne man von den reifen Gurken die Samen für die Nachzucht verwenden.

Gennadig Porokhovoy pflegt zusammen mit Ira Dell eine Kleingarten-Parzelle bei Kirchheim. Hier zeigt er die Riesenhimbeeren, die bis Oktober geerntet werden können. Foto: Ulla Gutmann

Ein Stück weiter werkelt Christine Säuberlich in ihrem Garten. Seit acht Jahren pflegt sie ihren Kleingarten und heuer haben ihr besonders ihre Johannisbeeren Freude gemacht, "aber nur, weil ich regelmäßig gegossen habe". Auch sie isst ihre Minigurken direkt von der Pflanze, mag aber auch gern ihren selbst angebauten Salat. „Der Mangold war heuer auch gut, der ist immer dankbar“, erzählt sie. Auch Bohnen, Erbsen und Auberginen konnte sie reichlich ernten. Die Tomatenernte allerdings sei im vergangenen Jahr besser gewesen.

