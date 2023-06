Polizei muss Streit in einer Arbeiterunterkunft in Kirchheim schlichten

In Kirchheim wollte ein Paar in eine Unterkunft einziehen. Weil deren Besitzer das aber nicht wollte, kam es zum Streit – und zu zwei Polizeieinsätzen.

Gleich zweimal musste die Mindelheimer Polizei am Dienstag nach Kirchheim fahren. Grund war der Streit eines Paares mit dem Besitzer einer Unterkunft für Arbeitskräfte. Laut Polizei waren der Mann und die Frau mit Sack und Pack angereist, durften aber nicht in die Unterkunft. Eine Streife konnte den Streit zunächst schlichten. Allerdings hielt die Ruhe nicht lange an: Kurz vor Mitternacht musste die Polizei erneut anrücken. "Inzwischen war das Paar bereits deutlich alkoholisiert und die Stimmung drohte zunehmend zu kippen", so die Polizei. Den Streifenbesatzungen der Polizei Mindelheim und der Polizei Krumbach sei es dann jedoch mit viel Geduld und gutem Zureden gelungen, die beiden davon zu überzeugen, die Nacht in einem nahe gelegenen Gasthof zu verbringen. (mz)