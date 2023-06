Psychisch kranke Frau schlägt andere Frau und reißt ihr Haare aus

In Kirchheim ist eine psychisch kranke Frau ohne erkennbaren Grund auf eine 56-Jährige losgegangen. Stunden später konnte die Polizei sie festnehmen.

Am Donnerstagvormittag hat eine psychisch kranke Frau, die bereits polizeilich bekannt ist, ohne erkennbaren Grund auf den Kopf einer 56-Jährigen eingeschlagen und ihr mehrere Haarbüschel ausgerissen. Das teilt die Polizei mit. Die Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt, konnten die Beamten die Angreiferin nach diesem Vorfall zunächst nicht zu Hause antreffen. Am Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich die 55-Jährige nun auf ihrem Balkon befinde: Die Beamten konnten ihrer habhaft werden und eine Unterbringung verlassen, so die Polizei. "Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand ab diesem Zeitpunkt nicht mehr." (mz)