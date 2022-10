Kirchheim

Regionalität ist im Kirchheimer Markt das große Pfund

Plus Der Raiffeisen-Ware Schwaben-Allgäu hat dieser Trend großen Auftrieb verschafft. Jetzt in der Krise hilft auch das. Warum Lebensmittel plötzlich viel teurer geworden sind.

Von Johann Stoll

Es sind alarmierende Zahlen, und sie betreffen jeden. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat in diesem Sommer veröffentlicht, dass die Preise für Speisefette und Speiseöle im Vergleich zum Vorjahr um 44,2 Prozent angezogen haben. Vollmilch verteuerte sich um 24,2 Prozent. Käse und Quark sind 23,1 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Preissteigerung für alle Nahrungsmittel liegt im Schnitt spürbar über den rund acht Prozent Inflation insgesamt. Preistreiber seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine sind neben der Energie die Nahrungsmittel. Warum aber ist das so? Und wie reagieren die Kunden? Wir fragten nach bei der Raiffeisen-Ware in Kirchheim. Der Standort ist einer von 26 in der Region, die zu einer eigenen GmbH gehört, der Raiffeisen-Ware Schwaben-Allgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

