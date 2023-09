Rollerfahrer bei Unfall in Kirchheim leicht verletzt

Ein Missverständnis hat in Kirchheim zu einem Unfall geführt. Ein Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

En 79-jähriger Rollerfahrer war am Sonntag auf der Hauptstraße in Kirchheim unterwegs. An der Einmündung zur Jahnstraße wollte er nach links abbiegen. Eine direkt hinter ihm fahrende 55-jährige Motorradfahrerin dachte, der Rollerfahrer wolle einen vor ihm fahrenden Traktor überholen und setzte ebenfalls zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem Rollerfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. (mz)