Sauberes Trinkwasser für die Ukraine - dank Filtern aus Kirchheim

Das Kirchheimer Unternehmen Schneider Kunststofftechnik schickt seine Wasserfilter in die Ukraine. Bei weiteren Spenden möchte die Chefin Drita Schneider selbst mitfahren.

Die enorme Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine zeigt sich im Unterallgäu einmal mehr. Drita Schneider, Geschäftsführerin von Schneider Kunststofftechnik in Kirchheim, hat mit ihrer Firma bereits über 50 ihrer Trinkwasserfilter an ukrainische Kriegsgebiete gespendet.

Schneider betont, dass vor allem Menschlichkeit und Solidarität in der aktuellen Situation zählen. „Das Ganze ist so schlimm, das können wir uns gar nicht vorstellen.“ Wir wären sicher froh, wenn uns in einer Kriegssituation auch so geholfen würde, ist sich die Unternehmerin sicher.

Mit den tragbaren Wasserfiltern kann man dreckiges Wasser reinigen

Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen „Ukraine Hilfskonvoi“ und „Disaster Aid Europe“ konnte Schneider ihre Ujeta-Care-Units, so heißen die tragbaren Wasserfilter, in das Kriegsgebiet liefern. „Ukraine Hilfskonvoi“ habe für Notstromaggregate und die Wasserfilter von Schneider Spenden in Höhe von 50.000 Euro gesammelt. Zudem hat Schneider für ihre Ujeta-Care-Units insgesamt weniger verlangt. Mit der momentanen Lieferung von circa 50 Wasserfiltern können rund 1,5 Millionen Liter verunreinigtes Wasser zu Trinkwasser umgewandelt werden. Das funktioniert, dank eingebauter Aktivkohle- und Membranfilter, die aus verdrecktem Wasser Keime und Verunreinigungen entfernen.

Es soll jedoch nicht bei 50 gespendeten Filtern bleiben. So plane Schneider bereits weitere Lieferungen. Bei diesen wolle sie dann auch mitfahren, denn es sei aktuell schwierig, Lkw-Fahrer zu finden. Mit ihrem Führerschein darf sie einen 7,5 Tonnen Transporter auch selbst fahren, und so die Ujeta Filter in das Kriegsgebiet bringen, sagt die Geschäftsführerin.

Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen in Kirchheim auf andere Gedanken kommen

Zusätzlich möchte sie ukrainische Geflüchtete in ihrer Firma aufnehmen. An das Gebäude schließt ein großer Garten an, „da könnten sich die Geflüchteten den ganzen Tag aufhalten, und kochen und grillen“, meint Schneider. Ihr geht es vor allem darum, „dass die Kinder auf andere Gedanken kommen können“, und die Möglichkeit haben, mit dem Erlebten umzugehen. Verständnisschwierigkeiten mit den Ukrainerinnen und Ukrainern erwartet die Unternehmerin nicht, denn die Firma habe einige ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dolmetschen könnten.