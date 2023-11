Jetzt kann man sich für einen Bauplatz in Kirchheim bewerben

Plus Auf 3,5 Hektar ist Platz für Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Wie groß die Grundstücke sind, wie viel sie kosten und wie man sich bewirbt.

Mit einem Spatenstich wurde der offizielle Startschuss für das neue Baugebiet am Renazé-Ring gefeiert: 29 Einfamilienhäuser, sechs Doppelhaushälften, sechs Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser sollen auf dem 3,5 Hektar großen Gebiet im Nordosten Kirchheims entstehen. Nun ist klar, wie groß und teuer die Grundstücke sind und wie man sich dafür bewerben kann.

Die ersten Planungen hatten bereits unter Bürgermeister Hermann Lochbronner begonnen, nun freute sich seine Nachfolgerin Susanne Fischer über den Baubeginn am "perfekten Platz für ein größeres Wohngebiet", wie sie in ihrer Rede beim Spatenstich sagte.