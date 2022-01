Trauer um Kirchheimer Firmengründer Karl Schneider

Plus Karl Schneider hat vor knapp 30 Jahren die mehrfach ausgezeichnete Kirchheimer Firma Schneider Kunststofftechnik gegründet. Nun ist er mit 63 Jahren gestorben.

Ein Techniker „durch und durch“ sei er gewesen, sagt Drita Schneider über ihren Schwager Karl. „Geht nicht, das gab’s bei ihm nicht.“ Karl Schneider hatte 1994 die Firma Schneider Kunststofftechnik gegründet und sie 20 Jahre später aufgrund einer schweren Erkrankung an seinen Bruder und dessen Frau übergeben. Nun ist Karl Schneider nach langer Krankheit im Alter von 63 Jahren gestorben.