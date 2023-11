Unbekannte werfen rohe Eier an eine Hauswand

Am Halloween-Abend haben unbekannte Jugendliche rohe Eier auf ein Haus in Kirchheim geworfen. Nun sucht die Polizei nach ihnen.

Am Halloween-Abend, gegen 20.30 Uhr, haben unbekannte Jugendliche mehrere rohe Eier an die Hauswand eines Anwesens im Seilerweg in Kirchheim geworfen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim, Telefonnummer 08261/76850, entgegen. (mz)