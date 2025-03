Unbekannter fährt Auto an und setzt sich ab

In einer Hofeinfahrt in der Straße „Am Krautgarten“ in Kirchheim ist am Samstagnachmittag ein geparkter Opel Zafira angefahren und am Heck beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich abgesetzt und einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

