Unbekannter fährt geparktes Auto an

Einen Schaden von rund 2000 Euro hat ein Unbekannter an einem Auto hinterlassen, das in Kirchheim geparkt war.

Möglicherweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug hat zwischen Dienstag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr und Mittwoch, 18. Oktober, um 5.45 Uhr ein Auto beschädigt, das in Kirchheim in der Flurstraße abgestellt war. An dem blauen Opel wurden laut Polizei der Außenspiegel auf der Fahrerseite sowie beide Radläufe beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)