Vermisster aus Kirchheim: Jetzt ist die Kripo zuständig

Plus Ein 36-Jähriger ist im August zum letzten Mal gesehen worden. Mehrere Tage hat die Polizei nach ihm gesucht. Jetzt sind auch Behörden im Ausland eingeschaltet.

Der 36-jährige Mann aus Kirchheim, der zuletzt Mitte August gesehen wurde, gilt weiterhin als vermisst. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden zwischenzeitlich an die Kriminalpolizei Memmingen übergeben.