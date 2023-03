VG Kirchheim wird „Digitales Amt“

Engagierte Digitalisierung in der Gemeinde Kirchheim wurde jetzt ausgezeichnet.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim hat eine Auszeichnung von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach erhalten: Als „Digitales Amt“ dürfen sich Kommunalverwaltungen bezeichnen, die mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben – darunter nun auch Kirchheim. Die Verwaltungen werden auf der Webseite des Staatsministeriums für Digitales veröffentlicht, um zu zeigen, welche Kommunen bei der Digitalisierung bereits gut vorangekommen sind.

Kirchheim ist eine der innovativsten Kommunen in Bayern

„Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten“, erklärt Digitalministerin Gerlach. „Einige sind hier bereits vorbildlich unterwegs.“ VG-Vorsitzende Susanne Nieberle betont: „Oft wurde von eher negativen Beispielen in Sachen Digitalisierung berichtet. Deswegen war es mir wichtig, über diese positive Umsetzung bei der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim zu berichten.“ VG-Geschäftsstellenleiter Dominik Leder ergänzt: „Auch als kleinste Verwaltungsgemeinschaft im Unterallgäu ist es uns wichtig, die Digitalisierung voranzubringen und die Online-Verfahren unseren Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Mit knapp 100 Online-Verfahren gehört die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim mit Sicherheit zu den innovativsten Kommunalverwaltungen in Bayern.“ (AZ)