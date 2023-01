Vier Jubiläen und weitere Events in Kirchheim

Plus In Kirchheim und seinen Ortsteilen ist im Jahr 2023 viel geboten. Gleich vier Vereine feiern Geburtstag und es gibt zwei ganz neue Veranstaltungen im Ort.

Zwei Jahre war es ziemlich ruhig, nun kann wieder gefeiert werden. Die Menschen aus Kirchheim und seinen Ortsteilen lassen sich das 2023 nicht zweimal sagen: Gleich vier Vereinsjubiläen stehen an und neben beliebten Klassikern im Kirchheimer Veranstaltungskalender gibt es in diesem Jahr auch ein paar interessante Neuheiten. Ein Überblick: