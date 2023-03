Kirchheim

13:19 Uhr

Was lange währt: Kirchheims Gewerbegebiet auf der Zielgeraden

Plus Der Marktrat hat den Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet West in Kirchheim verabschiedet. So geht es nun weiter.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

"Jetzt haben wir's endlich geschafft!", freute sich Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer nach dem einstimmigen Beschluss des Marktrats über den Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet West. Das Thema hatte sie nach ihrer Wahl im Frühjahr 2020 von ihrem Vorgänger Hermann Lochbronner übernommen – und seitdem war so manche Hürde zu nehmen. Doch mit der jüngsten Entscheidung befindet sich das Projekt nun auf der Zielgeraden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen