Baustellen-Besichtigung: Was unterm Dach des Adlers passiert

Plus Die Bauarbeiten für den Adler sind im Zeitplan, die Vorfreude bei der Bürgermeisterin ist groß. Dem Kassenverwalter bereitet eine Sache jedoch Bauchschmerzen.

Dass in der einstigen Metzgerei mit ihren wuchtigen Haken und den gekachelten Wänden einmal ein einladendes Foyer entstehen soll, ist derzeit noch unvorstellbar. Doch wenn Bürgermeisterin Susanne Fischer durch die Räume des ehemaligen Kirchheimer Gasthofs zum Adler führt, hat sie schon das Bild vor Augen, wie es einmal aussehen soll, wenn die Räumlichkeiten des neuen Bürger- und Kulturzentrums in gut zwei Jahren eingeweiht werden. Der Startschuss für die Arbeiten fiel im Herbst vergangenen Jahres.