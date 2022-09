Käse aus Westernach mit Symbolkraft

Plus In der Käserei Häfele machen eine deutsche und eine ukrainische Familie zusammen Käse nach ukrainischem Rezept. Das steckt dahinter.

Angeblich verderben viele Köche den Brei. Zumal, wenn diese aus verschiedenen Ländern stammen. In Westernach versuchten die Familien Häfele und Nahusko aus der Ukraine nun, das Gegenteil zu beweisen. Dort wurden in der Käserei Häfele nach einem ukrainischen Rezept vier Käsesorten ausprobiert, die nun langsam reifen. Wie es zu dem deutsch-ukrainischen Gemeinschaftswerk kam, dahinter steckt eine dramatische Geschichte, die unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland begann.