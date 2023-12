Zamperl kostet künftig mehr: Hundesteuer in Kirchheim steigt

Plus Der Kirchheimer Marktrat setzt eine Sparmaßnahme um und erhöht die Hundesteuer für die rund 150 im Markt gemeldeten Vierbeiner. So viel kostet es nun.

Rund 6400 Euro nimmt der Markt Kirchheim jedes Jahr über die Hundesteuer ein - das soll sich ab 2024 ändern. Der Marktrat hat einstimmig die Erhöhung der Abgabe beschlossen und erhofft sich davon Mehreinnahmen in vierstelliger Höhe.

Bislang mussten Hundebesitzerinnen und -besitzer für das erste Tier 40 Euro, für das zweite 60 Euro sowie für jedes weitere 100 Euro bezahlen. Diese Steuern erhöhen sich nun um jeweils 25 Prozent: Künftig kostet der erste Hund also 50 Euro im Jahr, der zweite 75 und jeder weitere 125 Euro. Zuletzt wurde die Hundesteuer vor fünf Jahren erhöht.