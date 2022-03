Kirchheim

15:00 Uhr

Zwei neue Marktmeister kümmern sich um Kirchheims Märkte

Plus Josef Hornich gibt sein Amt als Kirchheimer Marktmeister nach 83 Märkten ab. Seine Nachfolger starteten mit einer Ehrung.

Von Ulla Gutmann

Endlich wieder ein Fastenmarkt in Kirchheim! Nach zweijähriger Corona-Abstinenz ein echter Genuss! Doch auch ein bisschen Wehmut kam auf, denn der bisherige Marktmeister Josef Hornich gibt jetzt sein Amt ab. Seine Nachfolger sind Erich Wörishofer und Jürgen Glogger. „Als Marktbesucher merkt man gar nicht, wie viel Aufwand dahintersteckt“, beschrieb es Erich Wörishofer. Wörishofer und Glogger sind in Kirchheim aufgewachsen, als Kinder besuchten sie mit ihren Familien die Märkte. „Schöne Momente mit Mama und Papa, mit Waffeln und Spielsachen“, daran erinnert sich Wörishofer gerne und das möchte er den Kirchheimern auch weiterhin ermöglichen. „Das war ein schöner Tag, – so sollen die Leute Marktsonntage empfinden“, fügte Glogger hinzu.

