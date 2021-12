Zwei Verletzte: Auto prallt bei Kirchheim in eine Unfallstelle

Nach einem Wildunfall zwischen Kirchheim und Tiefenried kracht es erneut. Ein Auto prallt in die Unfallstelle an der St2025.

Bei Kirchheim ist am Freitag ein Auto in eine Unfallstelle gefahren. Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag ein Auto zwischen Kirchheim und Tiefenried mit einem Reh zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der St2025. Der Fahrer stellte sein Auto am Fahrbahnrand ab und verständigte die Polizei. Dann habe er sich auf die Suche nach dem Reh gemacht. Wenig später sei ein Auto auf den abgestellten Wagen aufgefahren.

Fahrer hat laut Polizei das mit Warnblicklicht abgestellte Auto zwischen Kirchheim und Tiefenrief übersehen

Der Fahrer habe das mit Warnblinklicht abgestellte Auto übersehen, so die Polizei am Samstag. Durch den Aufprall wurde der abgestellte Wagen in einen Graben geschoben. Der Fahrer und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 10.000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Derndorf und Kirchheim sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. (mz, m.he)