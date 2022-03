Mindelheimer Eltern müssen für die Kita tiefer in die Tasche greifen

Kita Mindelheim erhöht die Gebühren für Kita und Krippen wegen steigender Personalkosten. Trotzdem steckt die Stadt heuer zwei Millionen Euro in die Kinderbetreuung.

Die Stadt Mindelheim sieht sich gezwungen, die Gebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen zu erhöhen. Hauptgrund sind die gestiegenen Personalkosten. Dennoch deckt die Stadt weiterhin einen steigenden Anteil der Kosten mit Steuergeldern ab. Einstimmig folgte der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates der Empfehlung der Verwaltung, die Gebühren zu erhöhen. Zuletzt waren diese zum September 2020 angepasst worden. Damals wurde empfohlen, die Gebühren alle zwei Jahre zu prüfen.

Die eingetretenen Personalkostenerhöhungen seit der jüngsten Erhöhung beziffern sich nach den Berechnungen des Personalamtes auf insgesamt rund vier Prozent. Die Verwaltung verwies darauf, dass sich für alle von der Stadt Mindelheim zu betreuenden beziehungsweise mitzufinanzierenden Kindertageseinrichtungen im Jahr 2020 ein Defizit von 1.78 Millionen Euro und im Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von 1,83 Millionen Euro ergeben hat.

Förderung vom Freistaat Bayern

Für das Haushaltsjahr 2022 erwartete die Kämmerei ein Defizit in Höhe von rund zwei Millionen Euro in diesem Bereich. Der Freistaat Bayern bezuschusst seit April 2019 die Kindergartengebühr unabhängig vom Einkommen der Eltern mit 100 Euro pro Monat. Dieser Betrag werde für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.

Zudem fördert der Freistaat die Kinderkrippengebühr mit ebenfalls 100 Euro pro Monat. Das Krippengeld ist jedoch einkommensabhängig und wird ab dem ersten Geburtstag des Kindes auf Antrag der Eltern gewährt, wobei die haushaltsbezogene Einkommensgrenze einen Betrag von 60.000 Euro als Summe der positiven Einkünfte nicht übersteigen darf.

Unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerung von rund vier Prozent beschloss der Ausschuss folgende Erhöhungen:

Kinderkrippengruppen

1 - 2 Stunden (Eingewöhnungszeit) monatlich bisher 148 €, neu: 154 €

2 - 3 Stunden (Eingewöhnungszeit) monatlich 161 €, neu: 168 €

3 - 4 Stunden monatlich 173 €, neu: 180,00 €

4 - 5 Stunden monatlich 194 €, neu: 202 €

5 - 6 Stunden monatlich. 207 €, neu: 216 €

6 - 7 Stunden monatlich 224 €, neu: 233 €

7 - 8 Stunden monatlich 241 €, neu 251 €

8 - 9 Stunden monatlich 254 €, neu: 265 €

9 - 10 Stunden monatlich 274 €, neu 285 €

Kindergartengruppen

3 - 4 Stunden monatlich bisher 100 €, neu: 104 €

4 - 5 Stunden monatlich 107 € , neu: 112 €

5 - 6 Stunden monatlich 114 €, neu: 119 €

6 - 7 Stunden monatlich 121 €, neu: 126 €

7 - 8 Stunden monatlich 128 €, neu: 134 €

8 - 9 Stunden monatlich 135 €, neu: 141 €

9 - 10 Stunden monatlich 142 €, neu: 148 €

Wenn Kinder im August beaufsichtigt werden sollen, wurden dafür bisher 15 Euro je Tag für die Kinderkrippe und zehn Euro für den Kindergarten berechnet. Für eine Betreuung bis zu fünf Stunden sollen künftig acht Euro fällig werden. Ab sechs Stunden und bis zu zehn Stunden sind es dann 16 Euro.

Für den Kindergarten werden künftig in den Ferien bei einer Betreuung bis fünf Stunden sechs Euro pro Tag und bei einer Betreuung ab sechs Stunden bis maximal zehn Stunden zwölf Euro pro Tag abgerechnet werden.