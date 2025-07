Kita-Gebühren steigen erneut an – und künftig vielleicht noch stärker

Die Kinderbetreuung in Bad Wörishofen wird erneut teurer. Der Stadtrat hat einer Erhöhung zum 1. September 2025 zugestimmt. Fest steht auch, dass die Gebühren auch im Folgejahr steigen sollen – und dass es durchaus möglich ist, dass die Preissprünge in Zukunft größer werden. Schon jetzt drängte Kämmerer Ernst Hess darauf, deutlich mehr zu verlangen. Das Defizit der Kitas in Bad Wörishofen liege mittlerweile bei 3,9 Millionen Euro. Die SPD will nun gerne Besserverdienende stärker zur Kasse bitten.

