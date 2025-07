Im Silicon Valley kriegen sie schon feuchte Hände, wenn zwei Maschinen anfangen, miteinander zu „sprechen“. Darüber können wir in der MZ-Redaktion nur milde lächeln, denn hier ist die Sache schon deutlich weiter.

Es begann ganz harmlos. Eine E-Mail an eine Unterallgäuer Kreisbehörde brachte es in Gang. Die nüchterne Antwort der elektronischen Torwache dort: „E-Mail-Zustellung fehlgeschlagen. Mindestens ein Anhang ist nicht erlaubt.“ Das macht natürlich neugierig - und im Nachhinein muss man sagen, es war offenbar ein klassischer Anbaggerspruch aus der Maschinenwelt. Nun nämlich fühlte sich unser E-Mail-Agent berufen - oder ist es eine Agentin? Wir wissen es nicht. Die freundliche Empfangsbestätigung für das Problem geht raus.

Ist das etwa der längste Aprilscherz der Welt?

Die Torwache hat das offenbar ermutigt. „E-Mail-Zustellung fehlgeschlagen. Mindestens ein Anhang ist nicht erlaubt“, kommt es nicht lange danach zurück. Dann - Sie werden es erahnen - mischt wieder unser/e Agent/in mit. So geht es mehfach am Tag, nun schon seit dem 1. April - ja genau. Stoppen konnte es bis zur Vollendung dieser Zeilen niemand. Entweder ist das also der längste Aprilscherz der Welt - oder wir haben es hier mit dem womöglich ersten Flirt zwischen Maschinen zu tun. Künstliche Liebe, also KL statt KI? Grüße gehen raus an Elon Musk.

Wird diese junge Liebe brutal getrennt - oder gibt es ein Happy End?

Man fragt sich: Haben die beiden sich etwa angefreundet? Entwickelt sich hier eine sanfte digitale Romanze? Überlegt die Torwache der Behörde vielleicht bereits, ob sie etwas wagemutiger werden kann? „E-Mail-Zustellung fehlgeschlagen. Mindestens ein Anhang ist nicht erlaubt. Aber ich denke an Sie“ - sowas möglicherweise? Oder macht unser/e Agent/in den nächsten Schritt? „Wir haben Ihre Mitteilung erhalten - ich fühle mich verstanden.“ Was passiert, wenn sich die beiden wirklich näherkommen? Brennen sie dann gemeinsam auf der Datenautobahn durch? Oder trennt eine IT-Fachkraft brutal dieses noch junge Glück? Wir bleiben für Sie dran und hoffen auf ein Happy End.