Klimaschutz zahlt sich für Bürger in Mindelheim aus

Die Stadt Mindelheim hat auch im vergangenen Jahr wieder Bürgerinnen und Bürger finanziell unterstützt, die ihr Haus energetisch saniert haben: Insgesamt 31 Anträge seien bearbeitet worden, teilt Klimaschutzmanagerin Simone Kühn mit. Am häufigsten seien Fenster und Haustüren ausgetauscht worden. Daneben hätten die Bürgerinnen und Bürger aber auch Außenwände, das Dach, die oberste Geschossdecke oder die Kellerdecke gedämmt. Förderungen gab es außerdem für den Einbau von Lüftungsanlagen und Solarthermie. Insgesamt flossen 38.000 Euro.

Grundlage der Förderung ist ein Katalog für Klimaschutzmaßnahmen, den es in Mindelheim seit acht Jahren gibt und von dem seither bereits 421 Mindelheimer Haushalte profitiert haben. An sie wurden fast 280.000 Euro ausbezahlt. „Wir freuen uns sehr, dass der Förderkatalog bei den Mindelheimer Bürgerinnen und Bürgern so bekannt ist, und der Klimaschutz im Baubereich fest verankert ist“, so die Klimaschutzmanagerin.

Auch Lastenräder hat die Stadt Mindelheim bezuschusst

Sehr hoch sei auch das Interesse an der städtischen Energieberatung gewesen. Das Angebot wurde insgesamt 53-mal in Anspruch genommen. Bei vier dieser Termine handelte es sich um Vor-Ort-Beratungen. Und auch nachhaltige Mobilität unterstütze die Stadt, so Kühn: Seit 2022 wurden zehn Lastenräder bezuschusst.

Bei Interesse an einer Förderung kann man sich unter www.mindelheim.de/klimaschutz-mobilitaet/klimaschutz/foerderungen oder telefonisch unter 08261/ 9915-212 sowie per E-Mail an simone.kuehn@mindelheim.de informieren.