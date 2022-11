So verändert sich das Klima in Memmingen

Was bedeutet der Klimawandel konkret für Memmingen? Wir zeigen, von welchen Veränderungen Wissenschaftler bei heißen Tagen, tropischen Nächten und Frost ausgehen.

Die Zahl der heißen Tage ist gestiegen. Im Sommer 2022 erlebt Deutschland eine extreme Dürre. Und auch die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 ist Folge eines Extremwetterereignisses, wie es durch die Erderwärmung künftig häufiger vorkommen wird. Der Klimawandel ist längst kein Phänomen mehr, das sich nur an vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Südseeinseln und schmelzendem Polareis zeigt. Nein, die Erderwärmung hat Folgen, direkt vor der eigenen Haustür.