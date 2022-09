Auf zur Wiesn mit dem Dirndl aus dem Unterallgäu

Weniger ist mehr: Dieses Prinzip hat Patricia Müller aus Klosterbeuren für ihre Mode gewählt. Das gilt auch für ihre neue Dirndl-Kollektion.

Wenn jetzt in München die Wiesn beginnt, wird auch Patricia Müller aus Klosterbeuren mit dabei sein. Weil sie zehn Jahre in München gelebt hat, eine begeisterte Wiesn-Gängerin ist und vielleicht auch ein Stück weit aus beruflichen Gründen. Immerhin hat sie erst vor Kurzem eine Idee umgesetzt, die sie wegen Corona auf Eis gelegt hatte: eine eigene Dirndl-Kollektion mit besonderem Anspruch.

Sie hat DearDirndl gegründet, ihr zweites Label nach „few“. Das hat die Damenschneiderin, Schnittdirektrice und diplomierte Bekleidungsingenieurin 2019 präsentiert, damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – und mit ihrem bisherigen Berufsleben gebrochen. Zuvor hatte sie nämlich bei großen Namen der Modebranche gearbeitet, bei Hugo Boss, Ivko, Escada. Bis sie diese Welt nicht mehr mit ihren Idealen vereinen konnte.

Während der Wiesn 2019 entstand die Idee für die Unterallgäuer Dirndl im Baukasten-Prinzip

Patricia Müller wollte Kleidungsstücke schaffen, die nicht nach nur einer Saison aus dem Schrank fliegen, um Platz für die nächsten schicken Teile zu machen. Sie setzte sich damit auseinander, wie sich Mode ressourcenschonender produzieren lässt – und kam zu der Überzeugung: „Die einzig wahre Form von Nachhaltigkeit ist weniger Konsum.“ Aus diesem Gedanken heraus entwickelte sie ein Prinzip für ihre eigenen Kreationen: Sie setzt auf eine überschaubare Anzahl an zeitlos schönen, langlebigen Kleidungsstücken, die sich bestmöglich kombinieren lassen und es so trotzdem möglich machen, mit der Mode zu spielen.

Weniger ist mehr. „Und ich dachte mir irgendwann: Das muss doch auch für Tracht funktionieren“, sagt Müller. Der Gedanke ist naheliegend: Im Alpenraum war das Trachtengewand für frühere Generationen nicht nur der Inbegriff von Tradition, sondern auch das beste Beispiel für Kleidung, die Mann und Frau ein Leben lang begleitet. Während der Wiesn 2019 hat die 42-Jährige ihren Mix-and-Match-Ansatz auf die Tracht übertragen: Sie zerlegte das Dirndl in seine Einzelteile, nähte sich zwei Röcke, zwei separate Mieder, zwei Blusen und zwei Schürzen – und kombinierte sie bei jedem Wiesn-Besuch neu.

Mit wenigen Teilen sind laut Patricia Müller mehr als 100 Outfit-Varianten möglich

Bei diesem Selbstversuch blieb es zunächst. Doch als dann im Frühjahr die Entscheidung fiel, dass das Oktoberfest stattfinden wird, ging sie wenig später mit DearDirndl an den Start. Ihre Kollektion umfasst eine Auswahl an handgefertigten Miedern, Röcken, Schürzen und Oberteilen aus Leinen und traditionell bedruckten Baumwollstoffen von österreichischen Herstellern. Damit sind laut Patricia Müller mehr als 100 Outfit-Varianten möglich, die sich je nach Kombination auch für den Alltag eignen. „Das Dirndl soll ja kein Schrankfüller sein“, findet sie.

Ein wertiges Dirndl müsse aus guten Stoffen gut verarbeitet sein und schon aus der Tradition heraus problemlos geändert werden können. Schließlich musste eine Tracht schon früher über viele Jahre „mitwachsen“. Außerdem muss es richtig sitzen. „Dann macht es jede Frau schön und setzt den weiblichen Körper schön in Szene“, sagt Patricia Müller. Ob sich auch jede Frau in einem Dirndl wohlfühle, sei natürlich eine andere Frage. Wenn sie länger keins mehr getragen hat, müsse auch sie selbst sich erst wieder an das Körpergefühl und die Enge gewöhnen. „Aber dann ist es einfach schön.“

Noch näht die Damenschneiderin alle Stücke in ihrem Atelier in Klosterbeuren selbst

Ultrakurzen Party-Dirndln, wie man sie auf dem Oktoberfest häufig sieht, kann die Schneiderin zwar wenig abgewinnen, doch sie will sich nicht anmaßen, über andere zu urteilen: „Geschmack ist Geschmackssache. Und ich kann auch verstehen, dass eine 20-Jährige ein anderes Dirndl tragen will als ich mit 42.“

Sie mag es schlicht und orientiert sich nicht an Trends. Schließlich soll das Dirndl möglichst zeitlos sein, um darin auch in zehn oder 15 Jahren noch eine gute Figur zu machen. Welches sie am Samstag tragen wird, weiß sie noch nicht. Sie hat ja die gesamte Kollektion – und damit jede Menge Auswahl. Noch näht die Damenschneiderin alle Stücke selbst in ihrem Atelier in ihrem Elternhaus in Klosterbeuren. Diese Handarbeit hat ihren Preis: Den günstigsten Rock gibt es für knapp unter 300 Euro, ein komplettes Dirndl ab 760 Euro. Perspektivisch will sie die Produktion aber an größere Trachtenschneidereien abgeben. Ihr Ziel soll sich dadurch nicht ändern: die Wertschätzung von Mode und den Respekt für das Schneiderhandwerk wieder zu stärken.

Mehr zum Modelabel gibt es auf deardirndl.de oder bei Instagram unter @deardirndl.