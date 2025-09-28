Icon Menü
Knalleffekt in Bad Wörishofen zum Doppeljubiläum von FOS und Wirtschaftsschule

Bad Wörishofen

Knalleffekt zum Doppeljubiläum in Bad Wörishofen

50 Jahre Wirtschaftsschule, 30 Jahre Fachoberschule: Die große Feier liefert auch kuriose Anekdoten, denn nun ist auch klar, warum einst alle Schülertische ausgetauscht wurden.
Von Helmut Bader
    Viel Musik begleitete den Festtag zum Doppeljubiläum in Bad Wörishofens Schulzentrum.
    Viel Musik begleitete den Festtag zum Doppeljubiläum in Bad Wörishofens Schulzentrum. Foto: Helmut Bader

    Mit einer imposanten Feier beging die Kneippstädter Wirtschaftsschule unter der Regie des noch neuen Schulleiters Jürgen Bäurle ihr 50-jähriges Bestehen und feierte gleichzeitig 30 Jahre Fachoberschule. Dabei wurde deutlich, dass das Schulzentrum an der Oststraße nicht nur Hervorragendes leistet, sondern dass dieses es ebenfalls versteht, zu feiern und sich zu präsentieren.

