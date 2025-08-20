Knapp 100 Radler in und um Mindelheim unterwegs

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Bundesradsporttreffen, das 2027 in Mindelheim stattfinden soll, gab es am Dienstag und Mittwoch in und um Mindelheim. Die Tour de Süden, die mit knapp 100 Teilnehmenden aus ganz Deutschland in sieben Tagen von Bad Waldsee nach Neuburg an der Donau rollt, machte auch in Mindelheim Station und sah sich radelnd die Umgebung an.

Von Mindelheim radeln die Teilnehmer der „Tour de Süden“ nach Fürstenfeldbruck

Am Montag waren die Radlerinnen und Radler in Mindelheim angekommen, tags drauf gönnten sie sich eine 72 Kilometer lange Tour über Hausen, Pfaffenhausen, Hasberg und Mindelzell bis nach Krumbach, mit Rückweg über Loppenhausen, Breitenbrunn, Weilbach, Oberrieden und Westernach. Nach einer abendlichen Stadtführung in Mindelheim und der Nacht, die die meisten in der Brennerturnhalle verbracht hatten, ging es am Donnerstagmorgen weiter in Richtung Fürstenfeldbruck.

Die Aufwärmeinheit auf dem Marienplatz übernahm Hermann Landherr vom TSV Mindelheim (links), dann gab Bürgermeister Stephan Winter (rechts daneben) gleich mehrmals den Startschuss für die einzelnen Radlergruppen der Tour.