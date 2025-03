Knatsch um Einkaufssonntage geht weiter - mit neuem Ergebnis

Drei verkaufsoffene Sonntage - so hatte es der Stadtrat unlängst für 2025 beschlossen. Vorausgegangen waren dem die mittlerweile üblichen Reibereien zwischen den beiden Einzelhandelsverbänden in Bad Wörishofen. Doch nun kommt doch alles anders. In der Stadtratssitzung am Mittwochabend machte Citymanager Claudius Casagrande zudem deutlich, wie tief der Graben zwischen den Bündnissen offenbar ist.

