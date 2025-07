Wo wären Gesundheitstage wohl besser aufgehoben, als in der Gesundheitsstadt Bad Wörishofen? Sie liegen in den Händen von Kur- und Tourismusbetrieb und katholischer Erwachsenenbildung. Im Beisein vieler Ehrengäste eröffnete Bürgermeister Stefan Welzel die Gesundheitstage am Donnerstagabend im Kneippstädter Kurtheater.

