Herzerwärmendes Konzert des Gesangvereins in Köngetried

Beim Konzert des Gesangvereins Köngetried verzaubern Stimmen und Klänge die Gäste.

Sie steht mitten im Ort, die Pfarrkirche St. Stephan in Köngetried. Ihr schiefer Turm begrüßt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Adventskonzert des Gesangvereins. Es herrscht klirrende Kälte, der Schnee glitzert im Sonnenlicht von einem stahlblauen Winterhimmel herunter und doch, in der Kirche sind es die Stimmen der Frauen und Männer des Gesangvereins Köngetried unter der Leitung von Josef Wiedenmann und die der Gesangsgruppe „Fo(u)r Joy“, die es in den Herzen der Gäste warm werden lassen.

Nach dem beliebten „Andachtsjodler“ aus Sterzing in Südtirol von 1833 sind es die Sängerinnen und Sänger, die unter anderem Lieder singen wie: „Maria, hör’ den Engel an!“ Für Frank Steigerwald, seine Frau Susanne, Eva Kolb und die Sopranistin Armella Wißmiller ist es gewiss: „Als aller Hoffnung Ende war in dem dunklen Weltenlauf, da ging im Stall von Bethlehem der Stern der Liebe auf. – Es ist Weihnachtszeit.“ Roger Whittaker sang einst dieses Lied.

Josef Wiedenmann dirigiert den Köngetrieder Gesangverein und unterstützt ihn mit seiner tiefen Stimme

An der Panflöte ist, wie seit vielen Jahren bei den Konzerten in Köngetried, Frank Steigerwald zu erleben. Das Gesangsquartett hat noch weitere Instrumente mitgebracht: Gitarre, Blockflöten, Mundharmonika, eine Ukulele und natürlich ihre sehr harmonisch klingenden Stimmen.

Armella Wißmiller wechselt ihren Platz vom Quartett immer wieder, um den Gesangverein Köngetried mit ihrer klaren Sopranstimme zu unterstützen. Josef Wiedenmann am E-Piano dirigiert nicht nur, er ist mit seiner tiefen Stimme eine großartige Unterstützung der Männer im Chor.

Frank Steigerwald an seiner Panflöte. Foto: Maria Schmid

Zu hören ist nicht nur „Horch, die Engel Gottes künden“, „Schlaf, du Himmelsknabe“ oder auch der Gospel „This Little Light of Mine“ und das beliebte „Greensleeves“. Besondere Momente im Adventskonzert beschert Sonja Sanders. Auf der Querflöte spielt sie „Berceuse de Jocelyn“ von Benjamin Godard, „Rêverie“ von Émile Pessard und „Solvejg’s Lied“ aus der „Peer Gynt“-Suite von Edvard Grieg. Josef Wiedenmann begleitet sie am E-Piano.

Das „O Holy Night“ von Adolphe-Charles Adam hebt sich von allen bis dahin gesungenen Lieder ab. Der gemischte Chor des Gesangvereins Köngetried wird zu einem gewaltigen Aufruf.

Die Gäste quittieren das Konzert des Gesangvereins in der Köngetrieder Kirche mit begeistertem Applaus

Sonja Sanders und der Klang ihrer Querflöte scheinen zusammen mit dem Sopran von Armella Wißmiller über den Stimmen der Chormitglieder zu schweben. Ein gewaltiger Jubel, der für starke Emotionen sorgt.

Nur eine kurze Atempause lang dauert es und schon bricht sich dieser Jubel auch bei den Gästen in der Kirche Bahn und wird zu begeistertem Applaus. Ein großartiger Abschluss eines sehr schönen und harmonischen Konzert-Nachmittags in der Köngetrieder Kirche.