Zwei Männer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Auf nasser Straße geriet bei Könghausen ein Autofahrer ins Schleudern und es kam zum Zusammenstoß mit gravierenden Folgen. Auch ein Helikopter war im Einsatz.

Zwischen Könghausen und Obergessertshausen sind am Samstag bei einem Unfall zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 20-Jähriger in Richtung Könghausen. Im Verlauf einer lang gezogenen Rechtskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 58-Jährigen zusammen. Der 20-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die alarmierten Feuerwehren befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus

Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen. Der 58-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Auch er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Eppishausen, Kirchheim, Könghausen und Langenneufnach. (mz)