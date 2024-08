Königspython im Wald zwischen Westernach und Ohnsang ausgesetzt

Im Waldgebiet zwischen Westernach und Ohnsang hat ein Zeuge am Samstag eine Schlange gesehen und die Polizei informiert. Die Beamten fanden dort tatsächlich einen 1,2 Meter langen Könispython. Mit Unterstützung des Feuerwehrkommandanten von Mindelheim brachten die Einsatzkräfte das nicht aggressive Tier auf die Polizeiinspektion. Die Schlange wurde von den Beamten in den Reptilienzoo nach Füssen gebracht, heißt es in der Polizeimeldung. Wer das exotische Tier ausgesetzt haben könnte, ist laut Polizei nicht bekannt. (mz).

