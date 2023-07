Abschied aus Bad Wörishofen mit einem lauten Knall

Plus Die Bürgerschaft spürt die Auswirkungen der Personalprobleme in Bad Wörishofens Rathaus. Was jetzt nötig wäre.

Bad Wörishofens Kämmerer geht mit einem lauten Knall. Mobbing – dieser Vorwurf wiegt schwer. Bürgermeister Stefan Welzel tritt dem entgegen. Er hatte Kämmerer Tim Hentrich zeitweise den Zutritt ins Rathaus verboten. Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Auseinandersetzung der beiden CSU-Ortsvorsitzenden – und ein weiteres Kapitel der Personalprobleme im Wörishofer Rathaus.

Genaue Zahlen gibt es nicht, aber immer wieder sprechen mit der Situation vertraute Personen von mehr als 40 Beschäftigten, die in den vergangenen drei Jahren gewechselt seien. Ein weiterer prominenter Abgang steht demnach bereits bevor, eine Bestätigung dafür steht aber noch aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen