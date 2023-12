Kommentar

Abwassergebühr in Bad Wörishofen: So kann man das nicht machen

Plus In Bad Wörishofen steigt die Abwassergebühr fast um das Doppelte.

Von Markus Heinrich

Das saß. Im Handstreich hat der Stadtrat mal eben die Abwassergebühr in Bad Wörishofen beinahe verdoppelt. Diskutiert wurde darüber nicht, es sei ja bereits alles beschlossen, sagte Bürgermeister Stefan Welzel - allerdings hinter verschlossenen Türen. In der öffentlichen Sitzung wurden Gründe nur angerissen, Zahlen vermieden und Vergleichswerte mit anderen Kommunen gab es erst gar nicht. Wer im Zuhörerraum saß, blieb ratlos zurück. Was genau hat die hohen Kosten verursacht? Wie hoch genau ist das Defizit, das nun auf einen Schlag die Bürgerinnen und Bürger ausgleichen müssen? Das alles blieb unklar. So kann man das nicht machen.

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen haben eine umfassende Information verdient

Bei einer solchen Gebührenerhöhung hat die Bevölkerung eine umfassende Information verdient und kann diese auch erwarten. Für viele Haushalte bedeutet der Beschluss immerhin Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr, in einer Zeit, in der Normalverdienern die Kosten ohnehin schon davonlaufen.

