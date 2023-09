Aiwanger hat die Freien Wähler hinter sich

Über Jahre hinweg wollten die Freien Wähler im Unterallgäu keine Partei sein. Das ändert sich gerade, und das hat viel mit Hubert Aiwanger zu tun.

In den vergangenen Wochen hat Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zuerst sagte er in Erding auf der Demo gegen das Heizungsgesetz, er wolle die Demokratie zurückholen. Die in Berlin hätten „den Arsch offen“. Aiwanger überschritt damit eine Grenze, weil er den Eindruck erweckte, Deutschland sei keine Demokratie mehr, von der unangebrachten Wortwahl und eines stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten ganz abgesehen. Dann sorgte die Affäre um ein beschämendes antisemitisches Flugblatt aus der Jugendzeit Aiwangers für Wirbel, vor allem, weil Aiwanger sich nur halbherzig entschuldigte und die Täter-Opfer-Rolle umkehrte.

Die Umfragewerte der Freien steigen

Dem Hubert Aiwanger hat das alles nicht geschadet, im Gegenteil. Die Umfragewerte steigen. Bei den Freien Wählern, auch im Unterallgäu, gilt Aiwanger als jemand, der Klartext redet, die Sprache des Volkes. Über das unsägliche Flugblatt, in dem sich der junge Aiwanger über die Opfer des Holocaust lustig macht, wird als lässliche Jugendsünde abgetan. Wichtig ist den Freien Wählern die Machtperspektive.

Dass die Kundgebung mit Hubert Aiwanger am 23. September ausgerechnet bei der Firma Weikmann stattfindet, überrascht dann doch. Otto Weikmann war lange Zeit größter Verfechter der Freien Wähler auf kommunaler Ebene. Alle Parteibestrebungen lehnte er strikt ab. Warum er jetzt das Firmengelände für Aiwanger freimacht, hat mit der Stimmung auf dem Land zu tun. Dort gilt Aiwanger als Star. Der „Hubsi" sei einer von ihnen, obwohl er längst selbst Teil der Eliten ist. Weikmann betont aber, dass er nur das Gelände bereitstelle, mehr nicht.

Lesen Sie dazu auch