Haushalt der Stadt Mindelheim: Alles muss auf den Prüfstand

Plus Die stark steigenden Ausgaben sind ein Alarmsignal für die Stadt Mindelheim. Dennoch ist die Lage nach wie vor mehr als komfortabel.

Wer sich den Haushalt der Stadt Mindelheim für das laufende Jahr genauer ansieht, dem fallen zwei Kennzahlen besonders ins Auge: Die Einnahmeseite ist trotz aller tatsächlichen oder herbeigeredeten Krisen stabil. Die Betriebe und die Beschäftigten zahlen in etwa gleich viel in die städtische Kasse ein. Es sind jeweils um die zehn Millionen Euro. Vollbeschäftigung und Betriebe, die Gewinne machen sind also die Basis für den Wohlstand in der Kreisstadt.

Die zweite Zahl sorgt allerdings für Stirnrunzeln. Die Personalkosten steigen und steigen. Mindestens um 1,9 Millionen Euro fällt dieser Etatposten heuer höher aus. Das hat viel mit der wachsenden Stadt zu tun. Mehr Familien bedeuten mehr Bedarf an Kindergartenbetreuung. Elf Stellen hat der Stadtrat dafür neu genehmigt. Abgesehen davon, ob man überhaupt genügend Fachkräfte auf dem leer gefegten Markt findet, ist diese Stellenmehrung wohl unvermeidlich.

Auf Dauer heißt das aber auch: Die Stadt kann sich nicht mehr alles leisten. Es muss gespart werden. Richtig ist deshalb die Erkenntnis von CSU und Freien Wählern, rechtzeitig gegenzusteuern. Ein Arbeitskreis noch vor der Sommerpause soll das Zahlenwerk eingehend unter die Lupe nehmen. Dabei hat einer offenbar schon ausgemacht, wo der Rotstift angesetzt werden kann. Christoph Walter (CSU) hatte die Kultur ausgemacht. Weil Kulturamtsleiter Christian Schedler allerdings in der Stadtratssitzung saß, ruderte der forsche Sparfuchs Walter gleich wieder zurück. Alles muss auf den Prüfstand, aber es hilft wenig, wenn man im Vorfeld Stimmung gegen einzelne Abteilungen macht.

