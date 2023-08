Auch Bad Wörishofens CSU geht auf Distanz zu ihrem Bürgermeister

Plus Es sind nur ein paar Zeilen, die Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl verschickt hat - doch die haben es in sich.

Die wenigen Zeilen, mit denen Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) eine Sondersitzung zur Lage im Rathaus ankündigt, haben es in sich. Ausdrücklich werde die Sitzung nämlich vom gesamten Stadtrat beantragt. Selbst die CSU geht demnach auf Distanz zu ihrem Bürgermeister. So ein Schritt hat durchaus Seltenheitswert.

Bemerkenswert ist auch, dass sich Kontrahenten aus der vergangenen Amtsperiode für diesen bedeutsamen Schritt wieder an einen Tisch gesetzt haben. Mit Paul Gruschka (FW) sitzt nämlich auch noch Bad Wörishofens einstiger Bürgermeister im Stadtrat, der von Welzel 2020 in der Stichwahl geschlagen wurde - auch mit Unterstützung anderer Parteien und Gruppierungen.