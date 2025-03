Aufruf an den Landkreis Unterallgäu: Nur Mut!

Die Zeiten könnten weiß Gott rosiger sein und doch hat der Landkreis keinen Grund, mutlos den Kopf in den Sand zu stecken. Denn es sieht ganz danach aus, als hätte er in den vergangenen Jahren so einiges richtig gemacht: Er hat in den fetten Jahren konsequent Schulden abgebaut – auch wenn ihm immer wieder vorgeworfen wurde, das auf Kosten der Gemeinden zu tun. Hätte er damals aber den Forderungen aus den Gemeinden nachgegeben und die Kreisumlage gesenkt, müsste er sie jetzt umso stärker belasten – und das in einer Zeit, in der sich die finanzielle Situation der Kommunen ebenso verschlechtert hat wie die des Landkreises.

