Kommentar

12:30 Uhr

Beim Geld muss Bad Wörishofen aus alten Fehlern lernen

Plus Die Kneippstadt steckt in einer Zwickmühle aus Geldmangel und Investitionsstau.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofen steckt in der Zwickmühle. Als Kurort muss die Stadt attraktiv sein und eigentlich stetig Neues präsentieren, um im Ringen um Gäste bestehen zu können. Das kostet natürlich Geld. Andererseits drückt die Schuldenlast, das Landratsamt mahnt zu Sparsamkeit, man will aber weder Bürgerschaft noch die Unternehmen zu sehr belasten. Was also tun?

