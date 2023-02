Bad Wörishofens Dreh an der Steuerschraube ist zu einfach

Plus Erneut sollen die Bürgerinnen und Bürger in Bad Wörishofen stärker zur Kasse gebeten werden. Doch das greift zu kurz.

Das war ein denkwürdiger Abend im Stadtrat von Bad Wörishofen. Empörte Eltern verhindern vorerst eine völlig überzogene Erhöhung der Kindergartengebühren. Kurz danach scheitert krachend die geplante Grundsteuererhöhung. Am Ende stimmt sogar Bürgermeister Stefan Welzel gegen den Vorschlag seiner eigenen Verwaltung. Was ist da los? Die Frage drängt sich auf.