Mindelheim will bei Kitagebühren bloß kein zweites Bad Wörishofen

Niemand zahlt gerne mehr für dieselbe Leistung. Wer also die Kitagebühren anheben will, weiß um die Brisanz. Die Mindelheimer Kommunalpolitik tat alles, um den Ball flach zu halten.

Wochenlang haben Bürgermeister Stephan Winter und der Mindelheimer Stadtrat in großer Einigkeit den Deckel draufgehalten. Wichtig war, nur ja nichts nach draußen dringen zu lassen. Der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss hatte im Mai hinter verschlossenen Türen gerungen, wie stark die Kitagebühren in der Kreisstadt angehoben werden müssen. Das sollte auf keinen Fall so enden wie in Bad Wörishofen, wo es im Februar zu einem halben Volksaufstand gekommen war. Bad Wörishofen war abschreckendes Beispiel.

Taktisch hat das Bürgermeister Stephan Winter zusammen mit dem Stadtrat gut eingefädelt. Eingebunden wurde nur ein kleiner Kreis. Das waren die Kitas und die Elternvertretungen. Die zeigten offenbar Verständnis für die Gebührenerhöhung, wie sie noch nie zuvor da gewesen war. Dass Bürgermeister Winter diese Taktik als Glanzstück an Transparenz und Information für die Bürgerinnen und Bürger verkauft, kann er nicht wirklich ernst gemeint haben. Es war eine taktische Meisterleistung, aber keine von Offenheit und Transparenz.

Mindelheimer Stadtrat findet bei Kitagebühren einen Kompromiss

In der Sache selbst hat der Stadtrat eine vertretbare Lösung gefunden. Wenn sich die Personalkosten um 33 Prozent inklusive der elf neuen Stellen – die noch lange nicht alle besetzt sind – erhöhen und die Gebühren dann um 20 Prozent für die betroffenen Eltern angehoben werden, ist das ein Kompromiss, mit dem alle leben können. Immerhin ist auch das Kindergeld erhöht worden, sodass diese Inflation nicht gar so schmerzlich ausfällt. Dennoch können 43 Euro mehr im Monat für eine tägliche Betreuung von fünf bis sechs Stunden für Alleinerziehende ein Betrag sein, der wirklich wehtut. Darauf hat Mehmet Yesil hingewiesen. Diese Härten sollten Stadtverwaltung und Stadträte im Blick behalten und im Einzelfall konkret helfen.