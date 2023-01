Böllerverbot missachtet: Diese Rabauken gefährden andere

Plus Trotz eines Verbots wurden am Mindelheimer Marienplatz Böller und Raketen abgeschossen. Die Stadt hat sich allerdings im Vorfeld nicht allzu geschickt angestellt.

So sieht also ein Böllerverbot in Mindelheim aus: Appelle an die Vernunft verhallen nicht nur, sie werden von einigen ganz bewusst missachtet. Dutzende machten sich in die Innenstadt auf, ausgerüstet mit Raketenbatterien und im Wissen, dass sie damit gegen ein ausdrückliches Verbot der Stadt verstoßen. Darunter waren augenscheinlich viele Migranten. Auch ihnen war das Böllerverbot bekannt. Diesen Leuten geht es weniger ums Feiern. Sie wollen provozieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

