Corona-Demo der Impfgegner in Mindelheim war eine Provokation für alle Pflegekräfte und Ärzte

Plus Die Corona-Demo von Impfgegnern in Mindelheim war aber noch aus einem weiteren Grund ein Affront. Ein Kommentar über Respekt und Haltung.

Diese Woche haben sich Kritiker der Corona-Maßnahmen wieder einmal in der Region zusammengefunden, nachdem einige Monate Pause war. In Mindelheim durften sie diesmal auf dem Parkplatz zwischen Landratsamt und Klinikum ihre Kundgebung abhalten. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen.