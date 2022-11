CSU sucht Pschierers Nachfolger: Von Strippenziehern im Intrigantenstadel

Plus Vier Männer bewerben sich um das Direktmandat der CSU und damit um die Nachfolge von Franz Josef Pschierer. Ein Schelm, wer bei der neuesten Nominierung Böses denkt.

Die Diadochenkämpfe sind offen ausgebrochen: Nach dem großen Knall, mit dem sich der gekränkte Franz Josef Pschierer aus der CSU verabschiedet und der FDP angeschlossen hat, weil er eine Intrige gegen sich witterte, ist es nun ein Männer-Quartett, das sich um das Direktmandat im Stimmkreis Kaufbeuren bewirbt.